На юге России восстановили электроснабжение. Об этом 17 июля сообщило Минэнерго РФ.

«Благодаря слаженным действиям энергетиков, всем потребителям, отключенным в рамках ГВО, подано напряжение», — рассказало ведомство в Telegram-канале.

Минэнерго подчеркнуло, что продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры.

Накануне в Крыму и Севастополе произошли отключения электроэнергии. Это было связано с нагрузкой на сеть. Отключения произошли в 35 населенных пунктах и городах, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. Это произошло из-за сбоя на Ростовской АЭС. На станции был отключен энергоблок № 1 из-за срабатывания защиты генератора. При этом система автоматики сработала штатно.