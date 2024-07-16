В Крыму и Севастополе произошли отключения электроэнергии из-за нагрузки на сеть
В Крыму и Севастополе произошли отключения электроэнергии из-за слишком сильной нагрузки на электросеть. Об этом 16 июля сообщили в «Севастопольэнерго» и «Крымэнерго».
«В связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера филиала ФО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в г. Севастополе выведен график временного отключения потребления», — говорится в сообщении севастопольской компании.
Об этом же сообщили и в Telegram-канале «Крымэнерго». Так, отключения произошли в 35 населенных пунктах и городах, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. В компаниях заверили во временном характере меры.
Ранее в этот день сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. По данным пресс-службы станции, энергоблок №1 был отключен из-за срабатывания защиты генератора, остальные работают штатно.
Также 16 июля глава Бурятии сообщил, что в республике около 115 тыс. человек остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Отключение электричества произошло в Улан-Удэ и затронуло 75 населенных пунктов.