Власти Ростовской области предупредили об отключениях электричества

В Ростовской области снова введены новые временные ограничения электроснабжения. Об этом в пятницу, 19 июля, предупредил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Энергетики предупреждают о новых временных отключениях. Это обусловлено дефицитом мощности в объединенной энергосистеме и перегрузом сетей из-за экстремально высокого потребления», — объяснил он.

По словам Голубева, команды на временное отключение подачи электричества поступают от Системного оператора Единой энергетической системы.

Губернатор получил главам городов и районов организовать установку генераторов для энергоснабжения объектов жизнеобеспечения. Жителям организуют подвоз воды по заявкам.

Как напомнила «Газета.Ru», ограничения электроснабжения в Ростовской области вводятся четвертый день подряд.

На юге России наблюдаются перебои с электроэнергией. 18 июля в центре Ялты произошло аварийное отключение электроснабжения. В Геленджике жители более чем 100 улиц остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, ограничения фиксировали и в Севастополе.

Подобные инциденты происходили в Крыму и 16 июля. Это было связано с нагрузкой на сеть. Отключения произошли в 35 населенных пунктах и городах, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. Это произошло из-за сбоя на Ростовской АЭС. Временные ограничения энергопотребления вводили и в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

17 июля Минэнерго РФ сообщило о восстановлении электроснабжения на юге страны. В министерстве подчеркнули, что отслеживание ситуации в регионах, где наблюдаются аномально высокие температуры, продолжается в оперативном порядке.