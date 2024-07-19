Алушта и пригород были обесточены после аварии в Крыму
Порядка 49 тыс. жителей крымского города-курорта Алушты остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом 19 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила об аварии на высоковольтных линиях за Ялтой, добавив, что в результате был обесточен весь город.
«В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии осталось около 49 тыс. жителей», — написал он в Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что для ликвидации аварии на место направлены специалисты из Симферополя, все ремонтные бригады уже сформированы и обеспечены необходимой техникой.
На юге России наблюдаются перебои с электроэнергией. 19 июля власти Ростовской области предупредили об отключениях электричества четвертый день подряд, а 18 июля в центре Ялты произошло аварийное отключение электроснабжения. В Геленджике жители более чем 100 улиц остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, ограничения фиксировали и в Севастополе.
Подобные инциденты происходили в Крыму и 16 июля. Это было связано с нагрузкой на сеть. Отключения произошли в 35 населенных пунктах и городах, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. Это произошло из-за сбоя на Ростовской АЭС. Временные ограничения энергопотребления вводили и в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
17 июля Минэнерго РФ сообщило о восстановлении электроснабжения на юге страны. В министерстве подчеркнули, что отслеживание ситуации в регионах, где наблюдаются аномально высокие температуры, продолжается в оперативном порядке.