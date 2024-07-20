Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил об отсутствии связей с Россией

Экс-глава и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил об отсутствии каких-либо связей с Россией, его новая компания Nebius Group считается западной. Такое заявление он сделал 19 июля в интервью немецкой газете Der Spiegel.

«Сегодня у нас нет никаких связей с Россией. Ни один байт данных не уходит от нас в Москву. Теперь мы западная компания. И мы по-прежнему котируемся на американской технологической бирже Nasdaq в Нью-Йорке», — сообщил он.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что Мосбиржа возобновит торги фьючерсами и опционами на акции «Яндекса». Срочные инструменты станут доступны инвесторам на следующий день после самих акций компании.

6 марта стало известно, что правительство РФ одобрило группу сделок по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V. Уточняется, что утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 млрд рублей. Кроме того, один из собеседников издания отметил, что 3,7% акций компании уже принадлежат российскому «Яндексу».

15 февраля совет директоров головной нидерландской компании единогласно одобрил продажу российского «Яндекса». На тот момент говорилось, что сделка заключена на сумму 475 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что согласования по сделке продолжаются и очередное собрание назначено на 7 марта 2024 года. Кроме того, известно, что «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы, за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

Позднее нидерландская компания Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» в России, новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.Первый»

Декан факультета права НИУ ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов заявил, что продажа бизнеса «Яндекса» станет новым этапом развития компании и важнейшим решением для РФ в целом. Он подчеркнул, что «Яндекс» остается частной, независимой и публичной компанией.

До этого, 23 января, сообщалось, что международная компания юридического лица «Яндекс» стала владельцем главного юрлица «Яндекса» в России. В декабре компания зарегистрировала юридическое лицо в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Такие районы были созданы в России в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций.