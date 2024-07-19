Мосбиржа возобновит торги фьючерсами и опционами на акции «Яндекса»
Московская биржа возобновит торги фьючерсами и опционами на ценные бумаги «Яндекса» 25 июля. Срочные инструменты станут доступны инвесторам на следующий день после самих акций компании, сообщает телеканал «Известия». Ими начнут торговать 24 июля. Повторный листинг на Мосбирже понадобился «Яндексу» после смены юридического лица. Прежний главный акционер — голландская «Yandex N.V.» — 15-го июля завершила продажу бизнеса. Основным владельцем новой международной компании — Публичного акционерного общества «Яндекс» стал паевой инвестиционный фонд «Консорциум. Первый».
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.