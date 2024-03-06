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СМИ сообщили об одобрении правительством РФ продажи «Яндекса»

«Ведомости»: правительство РФ одобрило продажу «Яндекса»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство РФ одобрило группу сделок по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Ведомости» 6 марта.

Как передают журналисты, представитель компании отказался комментировать данную информацию. Член аппарата курирующего IT-отрасль вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщил, что чиновник не принимал участия в заседании комиссии, которая рассматривала вопрос о проведении сделки.

Уточняется, что утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 млрд рублей. Кроме того, один из собеседников издания отметил, что 3,7% акций компании уже принадлежат российскому «Яндексу».

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Ранее, 15 февраля, совет директоров головной нидерландской компании единогласно одобрил продажу российского «Яндекса». На тот момент говорилось, что сделка заключена на сумму 475 млрд рублей.

Тогда же сообщалось, что согласования по сделке продолжаются и очередное собрание назначено на 7 марта 2024 года. Кроме того, известно, что «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы, за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

Ранее, 6 февраля, опрошенные «Известиями» эксперты фондового рынка и специалисты по digital-экономике рассказали, что продажа нидерландской компанией Yandex N.V. российского бизнеса «Яндекса» консорциуму отечественных предпринимателей и организаций мало что изменит для его пользователей, зато откроет новые перспективы перед инвесторами. Они отметили, что такая сделка создаст крупного игрока на отечественном фондовом рынке.

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