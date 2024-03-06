СМИ сообщили об одобрении правительством РФ продажи «Яндекса»

Правительство РФ одобрило группу сделок по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Ведомости» 6 марта.

Как передают журналисты, представитель компании отказался комментировать данную информацию. Член аппарата курирующего IT-отрасль вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщил, что чиновник не принимал участия в заседании комиссии, которая рассматривала вопрос о проведении сделки.

Уточняется, что утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 млрд рублей. Кроме того, один из собеседников издания отметил, что 3,7% акций компании уже принадлежат российскому «Яндексу».

Ранее, 15 февраля, совет директоров головной нидерландской компании единогласно одобрил продажу российского «Яндекса». На тот момент говорилось, что сделка заключена на сумму 475 млрд рублей.

Тогда же сообщалось, что согласования по сделке продолжаются и очередное собрание назначено на 7 марта 2024 года. Кроме того, известно, что «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы, за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

Ранее, 6 февраля, опрошенные «Известиями» эксперты фондового рынка и специалисты по digital-экономике рассказали, что продажа нидерландской компанией Yandex N.V. российского бизнеса «Яндекса» консорциуму отечественных предпринимателей и организаций мало что изменит для его пользователей, зато откроет новые перспективы перед инвесторами. Они отметили, что такая сделка создаст крупного игрока на отечественном фондовом рынке.