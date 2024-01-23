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Владельцем главного юрлица «Яндекса» в РФ стала российская МКАО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Международная компания юридического лица (МКАО) «Яндекс» стала владельцем главного юридического лица «Яндекса» в РФ. Ее данные были опубликованы 23 января в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Зарегистрированная в Калининградской области МКАО стала владельцем 99,999% в ООО «Яндекс». Ранее головной компанией являлась зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V.

В пресс-службе «Яндекса» заявили «РИА Новости», что изменения являются технической процедурой для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний.

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26 декабря «Яндекс» зарегистрировал юридическое лицо в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Такие районы были созданы в России в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций.

Ранее, 5 сентября, в Минэкономразвития сообщили «Известиям», что за первое полугодие 2023-го в специальные административные районы на островах Русский и Октябрьский переехало 87 компаний — больше, чем за весь предыдущий год.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. Он подчеркнул, что «бизнес, прежде всего в ключевых секторах, отраслях, должен действовать в российской юрисдикции».

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