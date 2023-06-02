Найдется во всем: «Яндекс» обошел Google в поиске на iOS

Весной этого года «Яндекс» впервые обогнал Google по популярности среди пользователей iPhone в России . Обойти главного конкурента российская поисковая система смогла за счет новых функций и технологий, в частности искусственного интеллекта: компания запустила аналог нейросети ChatGPT, чего еще не сделал Google, отмечают эксперты. Кроме того, «Яндекс Браузер» в отличие от западных аналогов позволяет нормально, без блокировок пользоваться многими российскими ресурсами, добавляют они.

iPhone за нами

В апреле этого года «Яндекс» впервые обошел Google по популярности у пользователей iPhone и iPad в РФ. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к поисковику. По его словам, в этот месяц доля поисковых сессий (то есть количество запросов в совокупности с переходами по найденным ссылкам), которые пользователи «яблочных» гаджетов сделали через «Яндекс», составила 50,3%, а Google — 49,4%. Лидерство «Яндекса» сохранилось и в мае , утверждает собеседник «Известий». В марте же эти показатели составляли 49,6 и 50,1% соответственно .

В пресс-службе «Яндекса» это подтвердили.

— Мы постоянно работаем над улучшением качества поиска, инвестируем в его развитие и продвижение . Только за 2017–2022 годы мы вложили в его развитие более $1,5 млрд . В ближайшие годы мы будем увеличивать наши вложения в развитие поиска, — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Компания рассчитывает, что росту популярности поиска будет способствовать развитие собственной генеративной нейросети нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0). Она уже работает в новом навыке «Алисы» «Давай придумаем» и доступна на главной странице «Яндекса» (ya.ru), в браузере, приложении «Яндекс», колонках «Станция» и на телевизорах с «Алисой», перечислили в компании.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В поиске для устройств с Android в РФ «Яндекс» лидирует с конца 2018-го . В частности, по данным поисковика, в мае этого года на него пришлось 64% таких сессий с гаджетов под управлением этой операционной системы.

То, что «Яндекс» опередил Google в отечественном сегменте поиска для iOS, подтверждают в Координационном центре доменов .RU/РФ.

— Соперничество «Яндекса» и Google на российском рынке идет уже несколько лет. Несмотря на безусловное лидерство Google на рынке поиска, «Яндекс» в 2022 году сумел закрепиться в топ-5 поисковых систем мира, в первую очередь за счет присутствия в Азии и Латинской Америке , — отмечает директор центра Андрей Воробьев.

Одной из основных причин роста популярности «Яндекса» он называет продажу в 2022 году «Новостей» и «Дзена» холдингу VK, а также фокусировку на поиске . За счет ухода от контекстной составляющей и сосредоточения на запросах был изменен дизайн стартовой страницы — на ней (как и у Google) осталась только поисковая строка. Все остальные сервисы спрятаны внизу экрана, что также привлекло пользователей , считает Андрей Воробьев.

Многие функции поиска улучшились. Это касается тем, связанных с IT и программированием , где запросы обрабатывает специальная нейросеть-трансформер, рассуждает один из участников digital-рынка. Также появился многоголосый закадровый перевод видео, а 10 сервисов «Яндекса» уже адаптированы для незрячих пользователей, напомнил источник.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Мы видим положительную тенденцию в том, что отечественные пользователи всё чаще начинают отдавать предпочтение продуктам, разработанным в России. Это лишнее подтверждение их качества, уровня и класса . «Яндекс» проделал серьезную работу, чтобы поднять популярность своего поисковика на iOS, ведь около 75% владельцев таких гаджетов в РФ используют браузер Safari с предустановленной системой Google, — говорит гендиректор компании Content AI (российский разработчик решений в сфере искусственного интеллекта) Светлана Дергачева.

За этим стоят большие маркетинговые и технические усилия , отмечает она. По ее словам, выбирая «Яндекс» в качестве поисковика, пользователи получают возможность применять технологии искусственного интеллекта, которые уже представила компания .

«Известия» направили запросы в Минцифры и Google.

Народный поиск

По данным аналитического центра GS Group, к началу II квартала 2023 года в России насчитывалось около 13 млн активных iPhone. В первые месяцы этого года поставки этих смартфонов упали на 300 тыс. штук по сравнению с I кварталом 2022-го , говорится в его исследовании. Обеспечения iPhone по каналам параллельного импорта составляют половину от показателей 2020–2021 годов, говорится в документе.

« В I квартале 2023 года в Россию привезли 0,7 млн штук iPhone. С долей в 11% компания занимает пятое место . В начале года продажи Apple в РФ спасает 14-е семейство iPhone, на которое и приходится основной спрос. Однако в нашу страну везут и модели 13-го, 12-го и даже 11-го семейств», — отмечают в GS Group.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Доля «Яндекса» в качестве поиска на iPhone растет с 2020-го, а скачок в 2022–2023 годах обусловлен как изменениями в функциональности, так и в росте популярности среди россиян , рассуждает руководитель проекта Content Сергей Половников.

— Свою роль сыграла масштабная рекламная кампания, запуск аналога ChatGPT, доступного с недавних пор в «Алисе» и браузере «Яндекса», а также то, что этот браузер поддерживает российские сертификаты безопасности , а значит, делает возможным безопасную и стабильную работу интернет-сайтов российских банков и государственных сервисов, тех же «Госуслуг», — перечисляет эксперт.

«Яндекс» действительно за последний год подтянулся в плане функционала и новых сервисов , отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, переходить на его поиск и браузер многих пользователей подталкивает то, что в них доступны без проблем и, скорее всего, будут доступны и дальше многие российские сайты . При этом в отношении Google есть неопределенность: например, будут ли его сервисы работать в РФ или же компания закроет доступ к ним для россиян — это всё тоже играет на руку «Яндексу», считает Денис Кусков.

Очевидно, что его новая нейросеть, которая позволяет не только искать ту или иную информацию, но фактически составляет вместо человека более или менее связные тексты, тоже прибавила популярности российскому поисковику. Google пока таких возможностей не дает, во всяком случае в открытом виде, заключает эксперт.