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«Яндекс» стал участником специального административного района под Калининградом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Компания «Яндекс» зарегистрировала юридическое лицо в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Информация об этом 26 декабря появилась в реестре САР, который ведет АО «Корпорация развития Калининградской области».

«26 декабря 2023 года международная компания, акционерное общество «ЯНДЕКС», была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись», — говорится в тексте.

Специальные административные районы созданы в России в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций.

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Ранее, 5 сентября, в Минэкономразвития сообщили «Известиям», что за первое полугодие 2023-го в специальные административные районы на островах Русский и Октябрьский переехало 87 компаний — больше, чем за весь предыдущий год.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. Он подчеркнул, что «бизнес, прежде всего в ключевых секторах, отраслях, должен действовать в российской юрисдикции».

Тогда же первый заместитель главы Минэка Илья Торосов рассказал, что на тот момент в САР были перерегистрированы почти 160 компаний.

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