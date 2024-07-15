Торжественное закрытие: «Яндекс» окончательно перебрался в Россию

Все российские популярные сервисы «Яндекса», включая поиск, заказ товаров, вызов такси и многое другое останутся в РФ. Завершение сделки по разделу бизнеса между голландской Yandex N.V. и российским МКПАО «Яндекс» не повлечет никаких последствий для пользователей, говорят эксперты. У нидерландской компании останутся лишь небольшие зарубежные стартапы, например израильский Nebius, сервис краудсорсинга IT-процессов Toloka. На нашем рынке это позитивно отразится — появится очень крупный и ликвидный IT-игрок. При этом ни компания, ни ее инвесторы не будут зависеть от западных денег и финансовых институтов, считают собеседники «Известий».

Переезд закончен

Сделка по продаже российского бизнеса «Яндекса» никак не повлияет на пользователе, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Все отечественные популярные сервисы, включая поиск, заказ товаров, вызов такси и многое другое остается в РФ, объяснил директор Института исследований интернета Карен Казарян. Однако, у отечественного фондового рынка появляется мощный, ликвидный актив — российский «Яндекс» выходит на рынок уже на следующей неделе. Это означает, что риски, связанные с иностранными инвестициями, давление зарубежных регуляторов и финансовых институтов для компании и ее акционеров не актуальны, отмечает Карен Казарян.

Инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин согласен, что в краткосрочной перспективе для пользователей сервисов ничего не изменится. Конечно, в перспективе изменения могут произойти — например, из-за проблем финансирования может снизиться качество разработки продуктов «Яндекса», но это будет заметно лишь через годы, считает он.

15 июля МКПАО «Яндекс» объявило, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса организации и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями МКПАО начнутся на Московской бирже 24 июля, говорится в сообщении.

О том, что бизнес будет разделен на российский и зарубежный, и у этих активов будут разные акционеры было объявлено в феврале 2024 года. Отечественные активы компании — это, собственно, поиск, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», сервисы заказа готовой еды и продуктов, агрегатор такси и многое другое. Они перешли к МКПАО«Яндекс», которое принадлежит закрытому паевому инвестфонду (ЗПИФ) «Консорциум.Первый». Пайщики этой организации — менеджмент компании, структуры «Лукойла», венчурный фонд LETA Capital и другие.

У нидерландской Yandex N.V., которая откажется от бренда «Яндекса» к концу июля, останутся лишь небольшие зарубежные стартапы, например израильский Nebius, развивающий облачные технологии, сервис краудсорсинга IT-процессов Toloka и некоторые другие.

Российский «Яндекс» разорвал связь, во всяком случае, формальную с нидерландским Yandex, и это, несомненно, хорошо для инвесторов — это нивелирует риски, связанные с вмешательством в деятельность компании из-за рубежа, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Компания выходит на российский фондовый рынок, и выглядит неплохо с точки зрения инвесторов: генерирует и продолжает наращивать выручку, в каких-то сегментах уже стала монополистом, например, по словам представителей ФАС, в сфере такси, — отмечает эксперт.

Вот это «Яндекс»

«Яндекс» может начать платить дивиденды, но не в ближайшее время, рассуждает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

— Пока выручка компании увеличивается рекордными темпами, она предпочитает захватывать новые направления с целью достижения максимальных размеров. Такая стратегия — не редкость. Пока компании считают свой собственный бизнес наилучшим вариантом вложений средств акционеров, они дивиденды не платят, — рассказал он.

К примеру, Microsoft, которая сейчас является второй по величине капитализации компанией мира (после Apple), заплатила дивиденды акционерам лишь на 27-й год своего существования, отметил Леонид Делицын. Кстати, «Яндекс» сейчас как раз достиг такого же возраста. Но уже известно, что 100 млрд рублей будут инвестированы за два года в производство контента, а не пойдут на дивиденды, указал эксперт.

Сейчас магистральное направление развития «Яндекса» — электронная коммерция, продолжает Леонид Делицын.

— Это очень большой рынок, но на нем совершенно иная структура конкуренции, чем в привычном для компании поиске в интернете. Здесь «Яндекс.Маркет» не является крупнейшим игроком, и вероятность, что проект вскоре сможет сравняться с Wildberries или Ozon, не очень высока. Значит, поиски драйверов роста продолжаются, — полагает аналитик.

По его мнению, одно направление «Яндекс» уже обозначил — это контент. Здесь возможен поиск синергии с направлением умных устройств и интернет-сервисами, не исключает он.

Переход в российскую юрисдикцию означает, что МКПАО «Яндекс» станет полностью отечественной компанией, что может упростить взаимодействие с регуляторами и органами власти — это также может повысить доверие со стороны клиентов и партнеров, отметила аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. По ее мнению, переезд в юрисдикцию РФ может повлиять на политику выплаты дивидендов компании.

— В российской юрисдикции компании могут быть более склонны к выплате дивидендов, чтобы привлечь и удержать инвесторов. «Яндекс» исторически не выплачивал дивиденды, предпочитая реинвестировать прибыль в развитие бизнеса, однако по мере завершения основного этапа масштабирования бизнеса, эта практика может измениться в пользу распределения прибыли в качестве дивидендов. Таким образом, в будущем, после завершения редомициляции, мы не исключаем, что компания может пересмотреть свою дивидендную политику в зависимости от финансовых результатов и стратегических целей, — полагает она.

По ее мнению, после отделения от Yandex N.V, российский «Яндекс» сможет сосредоточиться на своих ключевых рынках и продуктах, а также на расширении присутствия в РФ и других странах СНГ. Компания может также активнее развивать новые направления бизнеса, такие как беспилотные технологии, облачные сервисы и финтех, полагает она. Отделение от Yandex N.V. может также способствовать улучшению корпоративного управления и повышению прозрачности, добавила эксперт.



— Основная часть бизнеса «Яндекса» всегда была сконцентрирована в России, поэтому регистрация головной компании холдинга в иностранной юрисдикции не оказывала прямого негативного влияния на его операционную деятельность. Тем не менее, это могло привести к проблемам с трансграничными переводами в случае, скажем, дивидендных выплат различным группам акционеров, в частности иностранным, — отметила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

24 июля на Московской бирже стартуют торги МКПАО — для российских инвесторов это большой позитив. Теперь инвестировать в компанию можно будет через покупку бумаг местного юридического лица, не подвергаясь при этом никаким инфраструктурным рискам, считает эксперт. С точки зрения технического анализа, до 2022 года котировки превышали 6 тыс. рублей за акцию — то есть, до исторических максимумов у бумаги остается еще порядка 40% роста, добавила эксперт.

Старт торгов приходится на конец июля, когда инвесторам на счета начнут приходить дивиденды Сбера и других компаний. Часть полученных средств обычно реинвестируется обратно в рынок, что существенно его поддерживает. Более того, дополнительный интерес к бумаге могут проявить те институциональные инвесторы, которые ранее не могли инвестировать в компанию из-за ее иностранной прописки, полагает она.