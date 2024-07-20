Бывший американский лидер Дональд Трамп 19 июля провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.

«Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всем мире» и положит конец украинскому конфликту.

«Обе стороны [конфликта на Украине] смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — отметил Трамп.

Он указал, что украинский лидер также осудил покушение на экс-президента США и поздравил с успешным проведением Национального съезда Республиканской партии в Милуоки.

О намерении Трампа провести первый за четыре года телефонный разговор с Зеленским накануне, 18 июля, сообщил телеканал CNN. Отмечается, что первый разговор экс-президента США и украинского лидера состоится на фоне растущих в Европе опасений по политике Трампа в случае его избрания на пост президента в ноябре.

Ранее, 16 июля, ирландский журналист Чей Боуз отметил, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп, в случае победы, выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине, было плохой новостью для западных лидеров.

Трамп не раз критиковал США за поддержку Украины, заявляя, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги Киеву. Также он сообщал, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом». Тогда президент России заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. Однако Зеленский выражал обеспокоенность заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт и утверждал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще в январе отметил, что у России пока что нет представления, каким образом Трамп намерен добиться столь быстрого урегулирования конфликта.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.