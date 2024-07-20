Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования лидеру Вьетнама в связи со смертью генсека ЦК Компартии
Мир
Нетаньяху отверг заключение суда ООН об оккупации палестинских территорий
Мир
Захарова прокомментировала видео с обливаемым кровью халатом врача «Охматдета»
Мир
Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию на следующей неделе
Общество
SHAMAN выступил на митинге-концерте возле американского посольства
Мир
В Белом доме сообщили об улучшении состояния заболевшего ковидом Байдена
Мир
В Белом доме заявили о возможном введении новых санкций против Китая
Мир
МО Великобритании допустило удары по России переданным Украине оружием Запада
Мир
Зеленский заявил о планах лично встретиться с Трампом
Мир
СМИ узнали о переговорах Харрис со спонсорами демократов
Мир
Белый дом допустил смену позиции по ударам ВСУ вглубь России
Мир
Маск предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты США
Мир
Lockheed Martin начала поставки истребителей F-35 пятого поколения
Мир
СМИ узнали о подготовке союзников Харрис к замене ею Байдена
Мир
Трамп поговорил по телефону с Зеленским
Наука и техника
В России начали применять новый препарат для лечения миодистрофии Дюшенна
Мир
Пентагон заказал девять самолетов для США и Японии на сумму более $1,4 млрд
Стиль
Создатели Hello Kitty назвали своего персонажа девочкой, а не кошкой

Трамп поговорил по телефону с Зеленским

0
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший американский лидер Дональд Трамп 19 июля провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.

«Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всем мире» и положит конец украинскому конфликту.

«Обе стороны [конфликта на Украине] смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — отметил Трамп.

Он указал, что украинский лидер также осудил покушение на экс-президента США и поздравил с успешным проведением Национального съезда Республиканской партии в Милуоки.

Мини-Вэнс: кандидата в вице-президенты США прозвали «катастрофой для Украины»
Почему Трамп сделал ставку на молодого сенатора из Огайо

О намерении Трампа провести первый за четыре года телефонный разговор с Зеленским накануне, 18 июля, сообщил телеканал CNN. Отмечается, что первый разговор экс-президента США и украинского лидера состоится на фоне растущих в Европе опасений по политике Трампа в случае его избрания на пост президента в ноябре.

Ранее, 16 июля, ирландский журналист Чей Боуз отметил, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп, в случае победы, выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине, было плохой новостью для западных лидеров.

Трамп не раз критиковал США за поддержку Украины, заявляя, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги Киеву. Также он сообщал, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом». Тогда президент России заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. Однако Зеленский выражал обеспокоенность заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт и утверждал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта приведет к потере Киевом своих территорий.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще в январе отметил, что у России пока что нет представления, каким образом Трамп намерен добиться столь быстрого урегулирования конфликта.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024