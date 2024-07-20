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Белый дом допустил смену позиции по ударам ВСУ вглубь России

Белый дом: США могут отменить ограничения по ударам ВСУ вглубь России
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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США могут пересмотреть свою позицию относительно ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Такое заявление 19 июля сделал советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума по безопасности.

«Я не могу дать вам однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что, согласно текущей позиции нашего президента, обстоятельства изменились», — сообщил он.

Однако, как заявил советник, позиция Белого дома по вопросу ударов вглубь РФ остается прежней.

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Ранее, 17 июля, в МИД РФ указали на дачу США карт-бланша президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, на новые удары по РФ. Отмечалось, что Соединенные Штаты до сих пор «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства», а также планируют нанести РФ «стратегическое поражение», после чего «отсидеться в безопасности за океаном» на другом материке.

Накануне, 16 июля, старший советник бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Крис Ласивита заявил, что администрация президента США Джо Байдена провоцирует Россию, разрешив Украине наносить удары американским оружием по территории РФ близ границы.

11 июля Байден сообщил, что США дали Украине разрешение применять американское оружие по территории России вблизи границы, но оно будет действовать краткосрочно, а позволять более дальние удары не имеет смысла.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не разрешают Украине применять американские баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но в будущем эта позиция может измениться.

Тогда же независимый кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший заявил, что поставки американского оружия Украине и эскалация этого конфликта способны привести мир к ядерной войне.

В свою очередь, французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 22 июня отметил, что разрешение США наносить Украине удары по территории России может привести к мировой войне. Он не исключил, что и Франция может разрешить так же действовать Украине с французским оружием.

В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией. Он отметил, что страны Североатлантического альянса должны помнить о своей небольшой территории с плотным населением.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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