Власти США дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, на нанесение новых ударов по территории России. Об этом 17 июля заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», — сказал он в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты до сих пор «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства», а также планируют нанести РФ «стратегическое поражение», после чего «отсидеться в безопасности за океаном» на другом материке.

«Мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника. Последствия могут быть непредсказуемыми и для США, и для всего мира», — подчеркнул Полищук.

Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что вне всяких сомнений ракетная атака украинских боевиков на Севастополь была обеспечена американскими военными специалистами. Он отметил, что целенаведение осуществлялось при помощи барражировавшего в том районе дрона Пентагона.

«На этот счет американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым», — предупредил Полищук.

Также он подчеркнул, что вопрос безопасности Республики Крым и ее жителей является безусловным приоритетом. Власти, по его словам, делают всё возможное для надежной защиты полуострова.

Накануне, 16 июля, старший советник бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Крис Ласивита заявил, что администрация президента США Джо Байдена провоцирует Россию, разрешив Украине наносить удары американским оружием по территории РФ близ границы.

Ранее, 11 июля, Байден сообщил, что США дали Украине разрешение применять американское оружие по территории России вблизи границы, но оно будет действовать краткосрочно, а позволять более дальние удары не имеет смысла.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не разрешают Украине применять американские баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но в будущем эта позиция может измениться.

Тогда же независимый кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший заявил, что поставки американского оружия Украине и эскалация этого конфликта способны привести мир к ядерной войне.

В свою очередь, французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 22 июня отметил, что разрешение США наносить Украине удары по территории России может привести к мировой войне. Он не исключил, что и Франция может разрешить так же действовать Украине с французским оружием.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю 23 июня. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Повреждения получили два многоквартирных дома и 36 частных, а также 24 автомобиля. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вооружение, поставляемое Украине из Соединенных Штатов, не может быть использовано без участия американских военных.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.