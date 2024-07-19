В ФРГ назвали противников переговоров с РФ виновниками конфликта на Украине

Реакция Брюсселя на поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, Китай и США, посвященные возможным переговорам Украины с Россией, показала, кто на самом деле виноват в отсутствии диалога между сторонами конфликта. Об этом 19 июля заявил немецкий экономист и писатель Маркус Кралль.

«Если кому-то не нравится, что Орбан проводит дипломатическую миссию в поисках мира и разговаривает со всеми вовлеченными сторонами — логично предположить, что этот кто-то хочет войны. Ведь переговоры — это по своей природе процесс открытый», — сказал он в эфире You-Tube канала немецкого журналиста Торстена Виттмана.

Кралль подчеркнул, что отказывающиеся от открытых переговоров обличают себя как сторонники войны. Он отметил, что для установления мира на Украине необходимо говорить с руководством России.

«Есть два способа достичь мира — или победой, или переговорами. Других вариантов нет. Мир через победу (Украины) с точки зрения Запада означает полное поражение России. И есть люди, которые фантазируют, как бы раздробить Россию на маленькие страны, которые потом будут втянуты в НАТО, чтобы окружить Китай. Но это не более чем безумные фантазии», — добавил эксперт.

По его словам, размышления о том, что можно победить Россию, которая остается крупнейшей ядерной державой, — признак невежества и непонимание рисков.

«Если кто этого не хочет, то он как бы говорит: продолжаем воевать. Продолжаем жертвовать жизнями украинской молодежи — не только мужчин, но и женщин, многие из которых тоже теперь на фронте», — добавил писатель, назвав эту идею преступной.

Ранее в этот день Орбан заявил, что дальнейшие шаги миссии Венгрии по урегулированию украинского кризиса в рамках мирной инициативы будут держаться в секрете и раскрыты постфактум. Причиной такого решения он назвал «обоснованную осторожность».

У мирной миссии много противников, поэтому если можно заранее знать, какой шаг будет следующим, многие будут ему противодействовать, подчеркнул Орбан.

15 июля Орбан направил письмо лидерам стран Евросоюза, где изложил мирные предложения Будапешта по урегулированию ситуации. В Еврокомиссии не подтвердили, получила ли председатель Урсула фон дер Ляйен письмо от венгерского премьера. Позднее СМИ сообщили, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил Орбану, что никакие дискуссии по Украине невозможны без представителей Киева.

5 июля политик прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные международные вопросы, в том числе Украину. Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали его поездку.