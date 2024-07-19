Минюст внес пианиста Евгения Кисина в реестр иностранных агентов

Минюст России внес пианиста Евгения Кисина и еще трех лиц в реестр иностранных агентов. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что проживающий за границей Кисин участвовал в сборе средств для Вооруженных сил Украины, в том числе в рамках гастролей, и переводил их на поддержку украинской армии.

Кроме Кисина в реестр были включены внебрачный сын советского поэта Александра Галича священник Григорий Михнов-Вайтенко, активист Дмитрий Цибирев, и бывший советский разведчик Юрий Швец. Все четверо выступали против специальной военной операции на Украине и распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти.

Михнов-Вайтенко, Цибирев и Швец также участвовали в создании или распространении материалов иноагентов. Кроме того, Цибирев взаимодействовал с представителем нежелательной в РФ зарубежной неправительственной организации и призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Находящийся за границей Швец, в свою очередь, распространял ложные сведения о Вооруженных силах РФ и призывал к усилению антироссийских санкций, в том числе передаче замороженных российских активов Киеву.

Вместе с тем из реестра исключена некоммерческая организация Фонд «Правовая инициатива» в связи с ликвидацией.

Ранее, 12 июля, Минюст включил в реестр иноагентов проекты ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал», а также Дарью Богданову и Анну Каруличеву. Они распространяли недостоверную информацию о решениях органов власти и распространяли ложные данные, направленные на формирование негативного образа ВС России.

До этого, в апреле, признанный в РФ иноагентом шахматист Гарри Каспаров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заочно арестован) обратился к Западу с призывом организовать работу с предателями и противниками СВО на территории России для победы Киева.