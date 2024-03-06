Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Оппозиционер Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Соответствующее решение 6 марта принял Росфинмониторинг.
«Каспаров Гарри Каримович, 13.04.1963 года рождения, г. Баку Азербайджанской АССР», — указано в списке.
До этого, 8 ноября, Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал Каспарова на 40 тыс. рублей за отсутствие в публикациях маркировки иностранного агента. Отмечалось, что максимальное наказание за отсутствие маркировки составляет штраф в размере 500 тыс. рублей.
Каспаров попал в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.
1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.