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Минюст РФ внес Ходорковского и Каспарова в реестр физлиц-иноагентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство юстиции России внесло бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского и политика, чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщается 20 мая на сайте ведомства.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

На данный момент в перечне значатся семь человек. Помимо Каспарова и Ходорковского в него уже занесены журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, оппозиционер Владимир Кара-Мурза и музыкант, рэпер Алишер Моргенштерн.

Ранее, 6 мая, адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что решение о внесении исполнителя в реестр физических лиц — иноагентов будет обжаловано. Моргенштерн был внесен в реестр физических лиц — иноагентов, размещенный на сайте Минюста РФ в тот же день.

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25 апреля депутат Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах. Его разработала парламентская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В нем уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель», определяется, кто может быть признан иноагентом, а также определяется порядок включения и исключения из реестра.

Ранее в этот день парламентарий Мария Бутина сообщила, что в новом законопроекте предлагается разрешить иноагентам не ставить маркировку в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иностранного агента.

В то же время «Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники. Это может произойти, если они будут признаны аффилированными с иноагентом лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.

Накануне, 21 апреля, Министерство юстиции России подготовило доклад с предложениями о порядке выхода физлиц из реестра иностранных агентов, если они были занесены туда впервые. В нем отмечалось, что упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения в реестре. Доклад был направлен президенту страны Владимиру Путину.

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