Суд оштрафовал Каспарова на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) за отсутствие в публикациях маркировки иностранного агента. Об этом 8 ноября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Хамовнический районный суд Москвы вынес решение по административному протоколу, составленному на 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова», — передает корреспондент.

Как отмечается, максимальное наказание за отсутствие маркировки составляет штраф в размере 500 тыс. рублей.

Каспаров попал в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

На данный момент реестр иноагентов насчитывает 707 физических и юридических лиц и общественных объединений.