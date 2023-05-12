Мания расследования: россиян стали обманывать с «переводом на счет экстремистов»

Мошенники стали запугивать россиян «переводом средств экстремистам» . Это уголовно наказуемо, поэтому для приостановки операции якобы нужно отправить деньги на «безопасный счет». На самом деле они уходят злоумышленникам. О новой легенде обмана «Известиям» рассказали в крупных банках. В Росфинмониторинге подчеркнули: счета экстремистов и террористов, попавших в список службы, замораживают банки, а операции в адрес таких организаций — приостанавливают . Из-за повышения осведомленности граждан злоумышленники всё чаще давят на эмоции, угрожая не только деньгам, но и свободе человека, пояснили эксперты.

Перевод не туда

Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов стали сообщать россиянам о том, что зафиксирована попытка списать со счета человека деньги в адрес террористических или экстремистских организаций , запрещенных в РФ. Об этом «Известиям» рассказали в Почта Банке. Жертвам угрожают уголовной ответственностью и предлагают «спасти» средства путем перевода их на так называемый «безопасный» счет . На самом деле деньги уходят злоумышленникам.

Об этой легенде обмана знают в УБРиР, Газпромбанке и МТС Банке . В последнем подчеркнули, что подобные попытки фиксировались со стороны мошенников за последний месяц. По факту это старые кейсы со звонками якобы от имени правоохранительных органов, только усиленные страхом попасть под серьезную статью Уголовного кодекса и, возможно, быть задержанным, добавили в кредитной организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Как правило, такая схема наиболее опасна для людей пожилого возраста, которые редко пользуются дистанционными сервисами банка и более подвержены манипуляциям и обману со стороны мошенников, — отметили в УБРиР.

Когда человека запугивают списанием денег, в том числе в адрес террористических или экстремистских организаций, мошенники воздействуют на негативные эмоции гражданина, подчеркнули в Банке России. В регуляторе добавили: для хищения они упоминают в своих легендах «безопасный» счет, в том числе якобы открытый в ЦБ. На самом деле такого счета нет.

Росфинмониторинг ведет перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму , заявили «Известиям» в службе. Список размещается на сайте финразведки. Там подчеркнули: включенные в перечень организации не могут осуществлять какие-либо операции с денежными средствами или иным имуществом. При этом одно из оснований их включения в список — решение суда о ликвидации или запрете деятельности организации.

Справка «Известий» Финансирование экстремистской деятельности уголовно наказуемо. В соответствии со статьей 282.3 УК РФ предоставление или сбор средств для работы таких организаций наказывается штрафом до 700 тыс. рублей или лишением свободы сроком до восьми лет. Если человек совершил подобное преступление впервые, он может быть освобожден от ответственности — для этого нужно своевременно обратиться к правоохранителям и поспособствовать пресечению преступления или деятельности всей организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эмоциональное давление

По «антиотмывочному» закону, банки должны заморозить средства организации, попавшей в список Росфинмониторинга . Они также обязаны на пять рабочих дней самостоятельно приостанавливать операции в том случае, если одной из сторон выступает юрлицо, связанное с компанией из списка финразведки или Совета Безопасности ООН, уточнили в службе.

Сделать перевод средств может либо сам человек, либо злоумышленник, если он заранее взломал онлайн-банк. Чтобы удостовериться, что к личному кабинету никто не получил несанкционированный доступ, следует проверить историю операций в приложении и позвонить в свою финансовую организацию для уточнения этой информации , подчеркнули в Почта Банке. Как правило, на самом деле никакого перевода нет, а мошенники лишь пытаются испугать человека.

— Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать, — напомнили в ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если раньше людей соблазняли разными мифическими льготами и «тайными» выплатами, уговаривая сделать перевод на сторонний счет, то сейчас аферисты запугивают жертв привлечением к уголовной ответственности , отметила региональный куратор проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Ольга Сычева-Передеро. Злоумышленники рассчитывают на то, что законопослушные граждане, беспрекословно соблюдающие закон, испугаются обвинения в противоправных действиях и выполнят всё, что им продиктуют.

— Основной тренд сейчас — это попытка воздействовать на эмоции по максимуму. Аудитория уже очень хорошо информирована благодаря оповещениям от банков, СМИ, госорганов. И потому мошенники стараются задействовать «тяжелую артиллерию» : говорят об уголовном преследовании, о похищениях и болезнях близких, о том, что жизни потенциальных жертв и членов их семей что-то угрожает, — подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев.