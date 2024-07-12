ВЧК-ОГПУ и «Русский криминал» внесены в реестр иностранных агентов

ВЧК-ОГПУ, проект «Русский криминал», а также Дарью Богданову и Анну Каруличеву внесли в реестр иностранных агентов. Об этом 12 июля говорится в сообщении на сайте Минюста России.

Отмечается, что они распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими органами власти решениях и проводимой ими политике. Кроме этого, они распространяли и неправдивые данные, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

В частности, Богданова выступала против спецоперации по защите Донбасса, принимала участие в сборе денежных средств на нужды украинских боевиков. Минюст добавил, что живет она за рубежом.

Каруличева распространяла недостоверные данные об избирательной системе, а также о принимаемых органами публичной власти России решениях.

10 июля Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность голландской неправительственной организации (НПО) The Moscow Times (издание внесено в реестр иноагентов). Отмечается, что работа издания направлена на дискредитацию решений руководства России как во внешней, так и во внутренней политике.

Ранее в оправдании и поддержке экстремистских действий ранее был уличен топ-менеджер ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он называл преступников, организующих диверсии и акты саботажа, смелыми людьми.