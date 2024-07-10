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Генпрокуратура России признала деятельность The Moscow Times нежелательной

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность голландской неправительственной организации (НПО) The Moscow Times (издание внесено в реестр иноагентов). Об этом 10 июля говорится в сообщении ведомства.

«Организация расположена в Амстердаме, осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что работа издания направлена на дискредитацию решений руководства России как во внешней, так и во внутренней политике. В ведомстве напомнили, что ранее по их требованию доступ к сайту The Moscow Times был ограничен Роскомнадзором из-за размещения недостоверной информации.

В Генпрокуратуре указали и на то, что НПО регулярно взаимодействует с несколькими иностранными неправительственными организациями, деятельность которых также была признана нежелательной.

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В июне финская НПО International Russian Radio&Television была признана нежелательной на территории РФ, а Верховный суд России признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение», включая все его структурные подразделения, и запретил их деятельность в России.

В марте Минюст России включил четыре зарубежные НПО в перечень нежелательных. Отмечалось, что туда вошли три американские НПО — Councils for International Education, Cultural Vistas, Institute of International Education, — а также турецкая Russians Against War Antalya (RAWA).

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