NBC узнал об обсуждении семьей Байдена его выхода из предвыборной кампании

Члены семьи президента США Джо Байдена обсуждают план по его выходу из предвыборной кампании. Об этом сообщает 19 июля телеканал NBS News.

«Любой план выхода — если Байден решит пойти на этот шаг, во что всё больше верят некоторые из его ближайших союзников — должен поставить партию в наилучшее положение для победы над бывшим президентом Дональдом Трампом», — привел телеканал слова людей, знакомых с ходом обсуждений.

Отмечается, что члены семьи Байдена специально обсуждали, «как бы он хотел завершить свою предвыборную кампанию в соответствии со своими собственными сроками и тщательно продуманным планом».

В свою очередь, Белый дом назвал недостоверной публикацию о том, что семья Байдена обсуждает план его выхода из выборов, и призвал «сохранять веру в президента США».

В этот же день телеканал NBC News сообщил, что окружение главы государства Соединенных Штатов прогнозирует скорый закат его политической карьеры. Как указал телеканал, политический мир Байдена рушится. Наблюдается падение числа крупных пожертвований на его предвыборную кампанию.

Ранее в этот день экс-президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке.

До этого, 27 июня, состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.