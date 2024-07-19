В аэропорту Красноярска рассказали о помощи пассажирам самолета из Индии

В аэропорту Красноярска рассказали 19 июля, как помогают пассажирам рейса Дели – Сан-Франциско, которые застряли в воздушной гавани из-за технической неисправности самолета Boeing 777.

«Их обеспечили водой и питанием в первое время. Буквально 15 минут назад завезли туда, в зал международных воздушных линий, восемь бутылей для кулера», — сообщил «Известиям» начальник отдела корпоративных коммуникаций красноярского аэропорта Дмитрий Тронин.

На данный момент пассажиры ждут горячих обедов. Тронин отметил, что во время выдачи первого приема пищи возникли некоторые сложности. Из 240 пассажиров 115 оказались вегетарианцами, они отказались от мясных блюд.

Кроме того, туристам предоставили пледы и подушки, чтобы «хотя бы семьям с детьми было чуть более комфортно размещаться».

В свою очередь, руководитель красноярского МТУ Росавиации Петр Клундук сообщил, что на борту, который сейчас летит в Красноярск из Дели, находится бригада инженерно-технического состава. По его словам, борт восстановят. Экипаж, который прилетел на неисправном борту в Красноярск, полетит на том же самолете в Индию.

«Тот борт, который прилетит сейчас из Индии, с пассажирами полетит дальше в США», — заявил Клундук.

Ранее 19 июля начальник отдела корпоративных коммуникаций красноярского аэропорта Дмитрий Тронин также сообщил «Известиям», что экстренно севший в аэропорту Красноярска индийский Boeing 777 сможет продолжить полет, ориентировочно, только к вечеру. Он добавил, что аэропорт ожидает резервный борт, так как севший самолет признан неготовым к дальнейшему полету. Вылет в Сан-Франциско запланирован на 18:15 (14:15 мск). Тронин отметил, что экипаж лайнера пока размещен в нескольких гостиницах, в том числе на территории аэропорта Красноярска. Пассажиры же остаются в зале вылета.

Также в аэропорт Красноярска прибыли дипломаты посольства Индии в России.

Самолет, летевший из Индии в США, совершил экстренную посадку в Красноярске 18 июля. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке.

Позднее ситуацию с севшим в Красноярске самолетом из Индии прояснил представитель авиакомпании Air India. Сообщалось, что пассажиры получат новое распределение полетов в Сан-Франциско в аэропорту Красноярска.