Часть пассажиров севшего в Красноярске самолета из Индии оказались вегетарианцами

Половина пассажиров экстренно севшего самолета Air India, который летел из Нью-Дели в Сан-Франциско, оказались вегетарианцами. Об этом 19 июля сообщил «РИА Новости» представитель аэропорта Красноярска.

«Мы всех снабжаем и кормим, и готовим специально, потому что там половина вегетарианцев. Специально готовим рис, чтобы они поели. Первая кормежка, которая ночная была, там было мясное блюдо, и многие отказались», — рассказал он.

Индийские пассажиры из-за антироссийских санкций не могут совершать покупки на российских терминалах, поэтому еда предоставляется за счет аэропорта и компании Streamline, которая занимается обеспечением полетов.

Авиакомпания также сообщила в своем аккаунте в соцсети Х, что представители консульства Индии работают с российскими властями, чтобы разместить пассажиров в отелях. При этом за гражданами Индии должен прибыть самолет, вылетевший ранее из Мумбаи.

Самолет, летевший из Индии в США, совершил экстренную посадку в Красноярске 18 июля. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке.

На следующий день начальник отдела корпоративных коммуникаций красноярского аэропорта Дмитрий Тронин также сообщил «Известиям», что экстренно севший в аэропорту Красноярска индийский Boeing 777 сможет продолжить полет, ориентировочно, только к вечеру. Он добавил, что аэропорт ожидает резервный борт, так как севший самолет признан неготовым к дальнейшему полету. Вылет в Сан-Франциско запланирован на 18:15 по местному времени (14:15 мск). Тронин отметил, что экипаж лайнера пока размещен в нескольких гостиницах, в том числе на территории аэропорта Красноярска. Пассажиры же остаются в зале вылета.