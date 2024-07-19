Политолог назвал условие выхода Байдена из президентской гонки

Действующий глава США Джо Байден может выйти из президентской гонки при условии гарантий иммунитета для его семьи. Такое мнение политолог Рафаэль Ордуханян высказал в пятницу, 19 июля.

Он допустил, что соответствующие договоренности уже достигнуты.

«Байден хочет иммунитет для семьи, судя по всему, собирается в последний момент объявить амнистию для своего сына Хантера. Он подготавливает почву для своего ухода и обеспечивает безопасность. Мы помним, что коррупционные скандалы сотрясают семью Байдена с момента его прихода к власти, но, судя по всему, эти вопросы утрясли», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Политолог считает, что коронавирус у американского лидера может стать формальной причиной, по которой он выйдет из президентской гонки — якобы, по требованию врачей, по состоянию здоровья. После этого очевидным кандидатом от демократов станет вице-президент США Камала Харрис, но она вряд ли принесет партии победу, считает Ордуханян.

«У демократов нет шансов ни с Байденом, ни без Байдена. У Камалы Харрис рейтинг еще ниже, чем у действующего президента. Но она владеет фондами, а на выдвижение новой кандидатуры, ее раскрутку времени нет», — заключил он.

Накануне обозреватель телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии сообщил, что Байден планирует сойти с предвыборной гонки за пост главы государства, однако не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, сообщает 360.ru.

18 июля сообщалось о намерении демократов перенести голосования по кандидатуре Байдена на выборах, передает НСН. По данным газеты The New York Times, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры, передает ИА «Регнум».

Тогда же спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства, передает RT. Он также заявил, что замена Байдена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США будет нарушением традиций и законов страны.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.