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В США узнали о решении Байдена прекратить предвыборную кампанию

Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру, но не поддержит Харрис
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Президент США Джо Байден планирует сойти с предвыборной гонки на пост главы государства, однако не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом 18 июля сообщил обозреватель телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии.

«Для него [Байдена] уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника. Они надеются, что он поддержит открытый процесс, съезд, на котором у вице-президента Харрис и других претендентов будет возможность выбрать кандидата», — говорится в публикации.

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Ранее в этот день сообщалось о намерении демократов перенести голосования по кандидатуре Байдена на выборах. По данным газеты The New York Times, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

До этого, 18 июля, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон назвал ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки. Однако юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс заявил, что Байден вряд ли сойдет с президентской гонки из-за ковида.

Также спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства. Он также заявил, что замена Байдена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США будет нарушением традиций и законов страны.

Между тем СМИ назвали вице-президента США Камалу Харрис фаворитом на замену Байдену. В свою очередь, некоторые из букмекеров подсчитали, что шансы вице-президента победить на выборах в случае номинации вдвое выше, чем у нынешнего главы государства.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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