СМИ сообщили о намерении Трампа ввести пошлины на автомобили из Китая

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства во время выборов осенью намерен повысить пошлины на продукцию, включая автомобили, из КНР и других стран. Об этом 19 июля пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что журналисты провели разговор с экс-главой Белого дома в его резиденции Мар-а-Лаго, где он поделился своими гипотетическими планами на будущий срок своего президентства.

Агентство отмечает, что опросы избирателей уже сейчас показывают, что предпочитают доверить управление экономикой в стране Трампу, а не действующему лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену.

«В дополнение к введению тарифов в размере от 60 до 100% на китайские товары, он говорит, что введет общие 10-процентные пошлины на импорт из других стран, ссылаясь на знакомые жалобы на то, что зарубежные страны покупают недостаточное количество товаров из Америки», — указано в статье.

Пошлины на машины могут составить 100–200%, уточнила «Газета.Ru».

Кроме того, Трамп пообещал «дать волю криптоиндустрии» и обуздать крупные технологические компании. То есть «снова сделать экономику США великой», — резюмируют авторы.

Ранее, 16 июля, американский полковник в отставке Ларри Уилкерсон отметил, что существует три момента, которые указывают на закат империи Соединенных Штатов, и одним из них является большой госдолг, который достигнет $50,7 трлн к 2034 году. Он отметил, что за 200 с лишним лет в стране было несколько действительно плохих президентов и сейчас она нуждается в динамичном компетентном руководстве.

27 июня Трамп в ходе предвыборных дебатов обвинил своего оппонента Джо Байдена в получении денег от Китая и заявил о намерении повысить тариф на зарубежный импорт. По его словам, экономика США остро нуждается в подобных мерах. Он предложил ввести пошлину в 10% на любые поставки.

До этого, 10 апреля, экс-глава Белого дома обратил внимание на то, что действующий президент совершенно не владеет экономической ситуацией в США. По его словам, он полностью потерял контроль над инфляцией.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.