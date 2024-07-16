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Американский полковник назвал три ведущие к закату империи США причины

Уилкерсон: одной из причин заката империи США является огромный госдолг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Существует три момента, которые указывают на закат империи Соединенных Штатов. Как отметил во вторник, 16 июля, американский полковник в отставке Ларри Уилкерсон, одним из них является большой госдолг.

«<…> наш огромный госдолг, который достигнет $50,7 трлн к 2034 году. Процентные платежи по этому долгу будут равны социальному, страховому, медицинскому и оборонному бюджету вместе взятым. Или же будет объявлен дефолт. Так что этот долг висит над головой каждого американца, и что еще хуже, большинство из них не знают об этом и не осознают», — сказал он в интервью канале Dialogue Works на YouTube.

Специалист объяснил, что второй проблемой выступает «внешнеполитическое рассредоточение при неадекватных средствах для его поддержки». По его словам, это Украина, сектор Газа и потенциально «Хезболла». Говоря о третьем моменте, Уилкерсон обратил внимание на отсутствие сильного руководства в США.

«Я думаю, справедливо сказать, что за 200 с лишним лет у нас было несколько действительно плохих президентов. Но они были тогда, когда мы могли их перетерпеть <…> Но мы больше не на той стадии. Сейчас нам нужно динамичное компетентное руководство. Его нет на горизонте ни в конгрессе, ни в исполнительной власти», — объяснил полковник в отставке.

Он добавил, что за пределами государства происходит всё больше политического насилия, ответственным за которое выступает Вашингтон, так как провоцирует эти конфликты. Кроме того, эксперт назвал украинский конфликт беспросветной катастрофой, которая усугубляется и становится хуже.

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Ранее 28 июня специалисты Международного валютного фонда (МВФ) назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

Американский экс-президент Дональд Трамп 10 апреля обратил внимание на то, что действующий глава государства Джо Байден совершенно не владеет экономической ситуацией в США. По его словам, он полностью потерял контроль над инфляцией.

4 марта американский журналист Такер Карлсон заявил, что США идут путем Римской империи и в конце этой дороги Вашингтон ждет конец из-за нелегальной миграции. Он отметил, что историки 2000 лет спорят о причинах падения Рима, но все они согласны, что одной из них была римская армия — их легионы наполнили неграждане, которые не были преданы Риму.

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