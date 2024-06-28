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Трамп обвинил Байдена в получении финансирования со стороны Китая

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Фото: Global Look Press/Ding Lin
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Экс-президент США и кандидат на грядущих президентских выборах Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов в студии телеканала CNN в Атланте (штат Джорджия) в четверг, 27 июня, обвинил своего оппонента, действующего главу государства Джо Байдена, в получении денег от Китая.

«При этом парне у нас теперь крупнейший [торговый] дефицит в истории нашей страны. Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая», — заявил Трамп.

«Маньчжурский кандидат» — фильм 1962-го года о холодной войне с Фрэнком Синатрой и Лоуренсом Харви в главных ролях. Кинокартина повествует об американском военном, которого контролирует при помощи гипноза китайская сторона. Название ленты за прошедшие годы стало нарицательным в английском языке и используется для обозначения законспирированных агентов влияния зарубежного государства или иной внешней силы.

Кроме того, Трамп заявил о намерении повысить тариф на зарубежный импорт. По его словам, экономика США остро нуждается в подобных мерах. Он предложил ввести пошлину в 10% на любые поставки.

«Это просто заставит страны, которые годами обдирали нас, такие как Китай и многие другие, если быть честным по отношению к Китаю, это просто заставит их заплатить нам кучу денег», — объяснил республиканец.

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Тогда же в ходе дебатов Трамп обвинил своего оппонента в потере международного престижа и падении до уровня «страны третьего мира». Кандидат от Республиканской партии также назвал Байдена преступником и заявил, что тот окажется в тюрьме, как только «покинет Белый дом».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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