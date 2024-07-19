В США заявили об уверенности Пелоси в возможности отговорить Байдена от выборов

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что президента Соединенных Штатов Джо Байдена можно будет вскоре убедить сняться с выборов. Об этом 18 июля сообщила газета The Washington Post.

Издание отмечает, что она по-прежнему обладает огромным влиянием.

«Пелоси заявила некоторым демократам палаты представителей, что, по ее мнению, президента Байдена можно будет довольно скоро убедить выйти из президентской гонки», — уточняет «Газета.Ru».

При этом помощники Пелоси в беседе с The Washington Post отказались комментировать информацию, отметив, что СМИ «подогревают истерию» по поводу ее дискуссий с Байденом.

Также WP отмечает, что бывший спикер палаты представителей начала играть активную закулисную роль в попытке разрешить политический кризис в Демократической партии из-за сомнений в действующем президенте.

Разговоры о возможном выходе главы Белого дома из предвыборной гонки участились после дебатов 27 июня с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Накануне Newsmax сообщил, что Байден планирует «сойти с дистанции», однако не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

В Соединенных Штатах всё больше лиц, включая официальных, сомневаются в успехе действующего лидера. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства. Экс-глава Белого дома Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.