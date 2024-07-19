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Компания Crowdstrike подтвердила связь обновления ПО с массовыми сбоями Windows

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Фото: TASS/Zuma
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Массовые сбои в работе системы Microsoft Windows 10 действительно связаны с обновлениями программного обеспечения компании в сфере кибербезопасности Crowdstrike. Это подтвердили 19 июля телеканалу CNBC представители разработчика.

«CrowdStrike известно о сообщениях о сбоях на устройствах с Windows, связанных с датчиком Falcon», — говорится в заявлении.

По словам специалистов компании, в настоящий момент она работает над откатом вызвавшего проблему обновления.

Официальное подтверждение факта связи с ним сбоев поступило после сообщений о технических проблемах по всему миру, указали журналисты.

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Ранее в пятницу сообщалось, что пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Сбои произошли в работе банков, отелей, авиакомпаний, аэропортов, супермаркетов и СМИ по всему миру. В Минцифры России назвали случившееся демонстрацией значимости импортозамещения иностранного ПО.

До этого, в конце июня, Microsoft приостановила распространение обновления Windows 11 под номер KB5039302, которое содержало неисправимую ошибку, делающую персональный компьютер пользователя непригодным для работы. Обновление могло привести к бесконечным перезагрузкам некоторых систем.

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