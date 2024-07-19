Бойцы добровольческой бригады «Эспаньола» показали 19 июля работу своего информационно-аналитического центра «Мелодия», который управляет обстановкой на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Необходимая информация поступает от самой «Эспаньолы» и всех смежных подразделений. Бойцы обращаются к центру при возникновении потребности в транспорте, боеприпасах или прикрытии.

«До тех пор, пока у них всё хорошо, мы им не нужны, они о нас не слышат, не знают. Как только появляется проблема, просто выйди на «Мелодию». Зачастую нужен транспорт, нужно достать боеприпасы, нужно прикрыть огнем», — рассказал старший аналитик с позывным Топаз.

По его словам, сейчас военнослужащие Вооруженных сил РФ удивляют украинских боевиков высоким уровнем слаженности. Этого удалось достичь в том числе путем четкой координации между подразделениями.

В свою очередь, доброволец из Сербии с позывным Корнет, который недавно получил российское гражданство, назвал такую координацию главной задачей «Мелодии».

«Когда какое-то подразделение заезжает на определенный участок фронта, чтобы они заезжали организованно, чтобы другие были в курсе, чтобы понимали, на что это подразделение вообще способно и как его лучше применять», — объяснил он.

Накануне в «Эспаньоле» также показали работу водителей на линии соприкосновения, которые являются ядром обеспечения бойцов на позициях. Бойцы отметили, что на данный момент передвигаться на позиции безопаснее днем. Машины обслуживаются ежедневно после каждого выезда. На каждой из них включена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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