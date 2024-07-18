В бригаде «Эспаньола» рассказали о работе водителей для обеспечения бойцов на фронте
Бойцы добровольческой бригады «Эспаньола» Вооруженных сил (ВС) РФ в четверг, 18 июля, показали работу водителей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Бойцы отметили, что на данный момент передвигаться на позиции безопаснее днем, чем ночью. На каждой машине включена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
Так, от очередного преследования уходит боец бригады «Эспаньола» с позывным Стульба, когда движение в небе заметил другой автомобиль.
«Услышать, ты услышишь его (беспилотник. — Ред.) только уже непосредственно очень близко», — рассказал Стульба корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.
Вскоре группа пересела на квадроцикл. Отмечается, что он более маневренный и быстрый на пересеченной местности. Боец бригады «Эспаньола» с позывным Айс сообщил, что они стараются передвигаться на скорости 90–100 км.
Командир РМТО «Эспаньола» с позывным Бамси отметил, что водители являются ядром обеспечения бойцов на позициях. Машины обслуживаются после каждого выезда ежедневно.
«Машина съездила туда, вернулась обратно — всё, сразу в ремонт, всё сразу делается, чтобы она ездила каждый день», — пояснил Бамси.
В этот же день бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ нашли и уничтожили замаскированную позицию украинской радиолокационной станции (РЛС) П-18 в Днепропетровской области. Действие происходило в лесополосе в районе населенного пункта Тарасовка. После обнаружения радиолокационной станции, к ней направился экипаж истребителя Су-34, им было незамедлительно нанесено огневое поражение управляемой ракетой Х-35.
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