ВС РФ уничтожили замаскированную позицию украинской станции П-18
Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ нашли и уничтожили замаскированную позицию украинской радиолокационной станции (РЛС) П-18 в Днепропетровской области. Видео удара 18 июля есть в распоряжении «Известий».
Действие происходило в лесополосе в районе населенного пункта Тарасовка.
После обнаружения радиолокационной станции, к ней направился экипаж истребителя Су-34, им было незамедлительно нанесено огневое поражение управляемой ракетой Х-35.
На кадрах видно, как боеприпас уничтожил РЛС, после чего на месте бывшей станции вспыхнул пожар.
Накануне бойцы ВС РФ уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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