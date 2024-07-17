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Бойцы ВС РФ уничтожили украинскую САУ «Богдана» в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уникальная самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпущенная под калибр НАТО, была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет». Об этом 17 июля рассказал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Подобные снаряды запускают специальными установками, на развертывание которых уходит не больше десяти минут. Бойцам удалось поразить редкую машину «Богдана» благодаря эффективности «Ланцетов». Хотя, по словам командира взвода с позывным Феникс, для военных нет разницы, какая у них цель, ведь это «просто техника, которую надо поразить».

Управление осуществляется в паре с дроном-разведчиком: он помогает заметить цель и скорректировать огонь. Более того, подобный стиль работы помогает бороться с попытками ВСУ глушить сигналы. По словам оператора дрона с позывным Суетолог, с этим помогает искусственный интеллект.

«Как в компьютерной игре всё происходит: клавиатура, мышка. И так мы отправляем. Видим цель — отправляем до самого конца и поражаем. Система РЭБ не составляет для нас большой проблемы, потому что в нем есть искусственный интеллект, он доведет до самого конца, даже если меня заглушили», — отметил он.

Сам «Ланцет» сделан из композитного материала, который не замечают системы радиоэлектронной безопасности (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

«Они только слышат ее звук, они уже разбегаются. Он неуязвимый. Даже если они попытаются стрелять, ничего у них не получится, потому что здесь всё надежно спрятано, он просто пойдет дальше. И у него очень большая скорость, свыше ста километров в час, когда он заходит на цель, и это невозможно поразить», — поделился заместитель командира взвода с позывным Карат.

Оглушительный РЭБ: новую систему «Зонт» опробовали в зоне СВО
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Ранее, 13 июля, Минобороны РФ сообщило, что десантники группировки «Днепр» боеприпасом «Ланцет» уничтожили станцию РЭБ ВСУ. Наведение и сопровождение БПЛА осуществляется операторами ВДВ в ручном режиме, чтобы исключить возможность отклонения от цели, отметили в оборонном ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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