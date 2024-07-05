Оглушительный РЭБ: новую систему «Зонт» опробовали в зоне СВО

В России создали систему РЭБ «Зонт» купольного типа, которая способна глушить FPV-дроны противника в радиусе до 500 метров. Разработка инициирована по просьбе российских военнослужащих из зоны боевых действий. Производители рассказали «Известиям» о возможностях аппаратуры, которую уже применяют на линии боевого соприкосновения.

Защитный купол

Изделие секторного типа «Зонт» — это система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая позволяет накрыть военные и гражданские объекты защитным куполом в радиусе до 500 метров. В основном разработка ориентирована на защиту техники от FPV-дронов. Ее можно использовать как на транспорте, так и на стационарных объектах.

— На данный момент ни один из применяемых FPV-дронов во время испытаний подлететь к «Зонту» не смог, — об этом «Известиям» рассказал главный конструктор изделия компании «ЭЛИАРС». — В зависимости от того, какой это БПЛА, теряется картинка или канал управления, а иногда и то, и другое. Мы испытывали «Зонт» с бойцами в Донецке, имитируя ситуацию брали трехлитровую бутылку воды, загружали на FPV-дрон и пытались сбросить на машину. В результате ни один из задействованных нами беспилотников выполнить задачу не смог.

По словам разработчика, в апреле 2024 года изделие также прошло испытания на линии боевого соприкосновения. Сейчас одна система ушла бойцам в зону СВО, после положительных отзывов компанией было принято решение запустить изделие «Зонт» в серийное производство.

Разработка получилась габаритной, ее вес составляет около 20 кг. Работа осуществляется на диапазонах частот — от 0,4 ГГц до 5,8 ГГц.

Гасит все сигналы

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин, в условиях активного использования FPV-дронов сейчас пытаются на тяжёлую технику — танки, бронемашины — ставить системы купольного типа.

— Когда танк идет в атаку, нашим бойцам нужно загасить как можно большее количество приближающихся к нему БПЛА. И там нет времени выбирать направление, как это нужно делать с узконаправленными системами РЭБ, — подчеркнул он. — Система радиоэлектронной борьбы купольного типа гасит все сигналы в своем диапазоне, а узконаправленный тип выборочно поражает какое-либо направление. Иногда военные ставят изделие купольного типа на отдельную машину, которая сопровождает танк или другую бронетехнику в атаке.

Об этом же говорит и ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев. По его словам, в случае блиндажей и укрытий примерное представление откуда летит FPV-дрон есть, поэтому облучать свои тыловые районы и создавать помехи своим беспилотникам РЭБом купольного типа нет смысла.

— Для гражданских стационарных объектов эта система тоже не актуальна, так как мощность для их защиты должна быть выше. Больше всего «Зонт» подойдёт именно для движущихся объектов, которые могу маневрировать, разворачиваться, проходить к противнику фронтом, тыльной стороной, боком. То есть для тех объектов, которые ожидают атаку отовсюду, — отметил он. — Кроме того, РЭБ должна подразумевать дополнительную систему доразведки, потому что противник постоянно перестраивается, переходит на другие частоты. И для дальнейшей эффективной разработки и парирования атак система радиоэлектронной борьбы должна быть блочной. Чтобы опционно можно было заменить какие-то блоки с доработкой антенн. Так как если делать все стационарно, четко в определенном диапазоне, то пока это все дойдет до фронта, станет не актуальным. На это производители должны обращать внимание, на мой взгляд.

Разработка изделия стартовала в начале 2024 года. По словам главного конструктора, тогда в компанию начали поступать запросы от российских военнослужащих из зоны специальной военной операции о необходимости создания системы радиоэлектронной борьбы для защиты автомобилей.

— Много машин приходит на передовую, но по рассказам военных — без защиты от беспилотников они разбиваются в течение недели, — уточнил представитель компании.

Самостоятельно ООО «ЭЛИАРС» уже было разработано несколько различных типов изделий РЭБ — ружья, индивидуальные системы защиты, детекторы дронов и т.д., но основное направление организации — радиолокационное.

Фото: пресс-центр ООО "ЭЛИАРС" РЭБ "Зонт"

Подлетный лов

Ранее «Известия» писали о том, что в Подмосковье начала работу уникальная Система контроля воздушного пространства (СКВП), которая способна обнаруживать не только самолеты или вертолеты, но и мини- и микро-дроны на предельно малых высотах и наводить на них средства ПВО или комплексы РЭБ.

— Сделать так, чтобы радиолокационная станция (РЛС) видела истребитель или бомбардировщик — это доступно любому производителю в мире. Мы же можем обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги. Коптер, который несет на себе максимум видеокамеру, например Mavic 2, мы гарантированно обнаруживаем на дальностях до 4 км, — отметил заместитель главного инженера компании-разработчика «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» из Тулы.

СКВП — это сеть радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой. Их можно установить на треноги, на транспортные средства и на крыши высотных зданий, вышки сотовой связи и даже на балконы обычных жилых домов. Излучение такой РЛС настолько мало, что не требует оформления санитарного паспорта. Изначально она разрабатывалась как гражданская система для управления воздушным движением, но СВО внесла свои коррективы.