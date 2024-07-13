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Десантники группировки «Днепр» боеприпасом «Ланцет» уничтожили станцию РЭБ ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Десантники ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на правобережье Днепра в Херсонской области. Минобороны 13 июля показало момент удара боеприпаса по цели.

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот раз воздушной разведкой был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора дополнительной информации специалистами радиоэлектронной борьбы было установлено, что комплексом Zala обнаружена станция РЭБ ВСУ. Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Ланцетов» на цель и зафиксировал поражение станции РЭБ противника.

Расчеты разведывательных БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

Разведывательные беспилотники Zala работают круглые сутки. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами и тепловизором. С высоты они выявляют такие объекты для уничтожения, как легкобронированная техника иностранного производства, танки, самоходные артиллерийские установки. Наведение и сопровождение БПЛА осуществляется операторами ВДВ в ручном режиме, чтобы исключить возможность отклонения от цели, отметили в оборонном ведомстве.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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