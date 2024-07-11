Минометчики БАРС-16 рассказали о боевой работе на северском направлении

Минометчики казачьего отряда специального назначения БАРС-16 совершенствуют свои методы воздействия на украинских боевиков на северском направлении спецоперации. «Известия» 11 июля показали, как Российская армия противостоит Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Северском.

«Совершенствуются боевые действия, совершенствуются и наши войска. Вот так, раньше по НПЗ пройтись было практически невозможно, а теперь реально не только пройтись, но даже проехать за рулем», — рассказал военный корреспондент Денис Кулага.

Одной из задач, которые стоят перед нашими военнослужащими, является уничтожение украинских беспилотников. Минометчики БАРС-16 показали целые ведра с обломками украинских дронов и даже продемонстрировали несколько цельных экземпляров.

«У нас по-разному бывает, иногда до семи. Сегодня у нас один дрон-камикадзе был», — отметил военнослужащий.

Корреспондент также побывал на позициях, с которых минометчики нанесли удар по одному из крупных форпостов ВСУ в Иванодарьевке. На кадрах запечатлено успешное попадание из миномета по пехоте ВСУ и удар по складу боеприпасов.

«Год назад казалось, что это всё лютый ужас, невозможно существовать в таких условиях. Но сейчас, как показало время, человек привыкает ко всему. И есть такая пословица: чем сильнее на нас давление, тем крепче мы становимся», — поделился командир отряда БАРС-16 с позывным Аскет.

Ранее, 10 июля, штурмовики из Бурятии рассказали о работе на южнодонецком направлении. По их словам, чтобы облегчить работу российским бойцам, в небо поднимаются ударные FPV-дроны, которые поражают блиндажи и огневые точки ВСУ. Вслед за ними следуют коптеры, направляя гранаты на украинских боевиков в окопах.

Артиллеристы расчета миномета «Тюльпан» 9 июля показали работу на южнодонецком направлении. Сообщается, что снаряд самого крупного самоходного миномета «Тюльпан» может оставить воронку глубиной 6 м, а корректируемые мины легко смещаются в воздухе, поэтому погрешность минимальна. Арсенал «боевого цветка» позволит отработать по цели любой сложности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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