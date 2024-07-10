Штурмовики группировки войск «Восток» из Бурятии вытесняют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении СВО. Подразделения ВС РФ используют тактику налета малыми штурмовыми группами. Минобороны 10 июля показало фрагмент штурма опорпункта ВСУ в районе села Урожайное в ДНР.

На видео — российская боевая машина пехоты со штурмовиками группировки войск «Восток» из Бурятии выдвигается в сторону опорного пункта противника. В это же время, чтобы облегчить работу российским бойцам, в небо поднимаются ударные FPV-дроны, которые поражают блиндажи и огневые точки ВСУ. Вслед за ними следуют коптеры, направляя гранаты на украинских боевиков в окопах.

Когда противник деморализован, штурмовики ВС РФ подъезжают к укреплениям неприятеля в лесополосе, спешиваются и начинают штурм. Запрыгивают в окопы и постепенно идут вглубь. На видео с дрона видно, как штурмовики окружили блиндаж, где засели украинские боевики. Один из российских штурмовиков закидывает гранату. После чего — окончательная зачистка.

Украинские националисты, понимая, что позиции потеряны, начинают обстреливать опорник из крупнокалиберной артиллерии. По словам штурмовика с позывным Даллас, при штурме можно было заметить, что противник хорошо подготовился и ждал военнослужащих ВС РФ.

Однако российские бойцы умеют выжидать, и даже при дронах ВСУ они умеют замаскироваться и притаиться на несколько часов или суток, окопаться, пока противник не убедится, что опасность миновала, — тогда штурмовики выходят из укрытий и атакуют, рассказал Даллас.

Его коллега — штурмовик из Бурятии с позывным Хамза имеет большой армейский опыт. Основная работа в штурмгруппе — захват и удержание опорпунктов ВСУ.

«Противник перепуган: большая их часть убегает или сдаются в плен. Прорабатывает, конечно, разведка, беспилотники, после этого идем мы. При штурме у каждого своя задача. Кто-то кого-то прикрывает, первым заходит — всё распределено», — объяснил он.

6 июля штурмовики мотострелкового соединения группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Очеретино в ДНР от боевиков ВСУ. Министерство обороны показало работу российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

9 июля бойцы расчета миномета «Тюльпан» рассказали «Известиям» о своей работе на южнодонецком направлении. Снаряд самого крупного самоходного миномета может оставить воронку глубиной в 6 м, а корректируемые мины легко смещаются в воздухе, поэтому погрешность минимальна.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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