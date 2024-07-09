Артиллеристы расчета миномета «Тюльпан» показали работу на южнодонецком направлении

Снаряд самого крупного самоходного миномета «Тюльпан» может оставить воронку глубиной в 6 м, а корректируемые мины легко смещаются в воздухе, поэтому погрешность минимальна. Арсенал «боевого цветка» позволит отработать по цели любой сложности, рассказали «Известиям» 9 июля бойцы расчета миномета о своей работе на южнодонецком направлении.

«Да, нас выцеливают, но мы всё равно пытаемся работать с лесопосадок, чтобы затруднить обнаружение противнику. Да и мы постоянно двигаемся — отработали по цели — тут же перекат на новую огневую позицию. Наши рабочие цели — укрепрайоны противника и пункты временной дислокации, работаем в основном по живой силе. Они окопались очень серьезно, но не против нашего миномета, наш миномет всё сравняет», — заявил командир миномета с позывным Чита.

Корректировку огня задают операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дрон-разведчик может часами курсировать по одному квадрату, выслеживая технику и передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом самого оператора отследить крайне сложно. Как правило, они управляют дронами из самых замаскированных мест, рассказал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Кочующий миномет сначала может забросить активно-реактивный снаряд. Весит такой больше 200 кг. И пока противник будет пытаться сменить позицию, расчет ВС РФ сменит боеприпас и тогда живую силу противника накроет осколочно-фугасный.

Огонь приморских артиллеристов группировки «Восток» сейчас перенесен за Старомайорское. Их главная задача — оставить врага без защиты, проложив путь российским штурмовикам, над чем и работают бойцы, подытожил корреспондент.

8 июля стало известно о том, как расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ уничтожили гаубицу М-777 ВСУ производства США на авдеевском направлении. Старший наводчик с позывным Велик заметил: сколько бы Запад ни старался прислать своей техники украинским националистам, она будет уничтожена.

7 июля были опубликованы новые кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по аэродрому в Кривом Роге. На них видно, как после удара ВС России происходит сначала первичное возгорание, затем разлив авиационного топлива.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».