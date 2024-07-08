Расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили гаубицу М-777 производства США Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом 8 июля сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Три топора, как называют в народе три семерки. Американская, получается, гаубичная установка просто стоит на земле. Я так понимаю, определили, где она заезжала или подвоз боеприпасов и всё, нашли целеуказания, отработали быстро, в штатном режиме, как всегда», — поделился командир орудия с позывным Второй.

Он отметил, что по российским бойцам украинские боевики так же работают. Второй заявил, что противник не глуп, однако ВС РФ умнее, и именно поэтому Россия победит.

«Работаем на контрбатарейную борьбу. Это или три семерки, или танк, или орудие, или миномет, по всему работаем», — отметил старший офицер батареи с позывным Сибирь.

Старший наводчик с позывным Велик рассказал, что российских военных поддерживают и ждут родные и близкие.

«Сколько бы Запад ни старался прислать своей техники этим нацистам, нам всё равно, она будет уничтожена. Победа будет за нами», — добавил в заключение Велик.

Ранее, 7 июля, были опубликованы новые кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по аэродрому в Кривом Роге 3 июля. На них видно, как после удара ВС России происходит сначала первичное возгорание, затем разлив авиационного топлива. После этого происходит детонация авиационных средств поражения (АСП). В результате атаки были уничтожены украинские воздушные суда.

В тот же день сообщалось, что российские силы освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике (ДНР). Противник потерял до 340 боевиков, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, три 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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