Президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, признал, что вернуть все потерянные территории стране не удастся. Об этом 19 июля он заявил в интервью британскому изданию «Би-би-си».

Он вновь призвал западных лидеров нарастить поставки для украинской армии, а также оказать давление на Москву, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

«Это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сказал он в интервью.

В последнее время украинский лидер всё чаще говорит о переговорах с Россией. Так, ранее, 15 июля, Зеленский во время пресс-конференции заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметила, что президент Украины не может указывать РФ, в каких конференциях участвовать.

Позднее, 17 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. При этом он отметил, что Запад, в свою очередь, взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. При этом Запад и Украина поспешили отклонить предложение российского лидера.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.