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Маск опроверг планы выделять $45 млн на поддержку кампании Трампа

Маск заявил, что никому не обещал $45 млн на поддержку Трампа
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Фото: REUTERS/Pool
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Американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о его планах ежемесячно выделять $45 млн на поддержку предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа.

«Я никому ничего не обещал! Я создал комитет политических действий, который направлен на поддержку кандидатов, выступающих за меритократию и личную свободу», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

При этом, по словам бизнесмена, на сегодняшний день реальное финансирование этой структуры значительно ниже указанного уровня.

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Ранее, 16 июля, газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Маск намерен выделять около $45 млн в месяц комитету политических действий, созданному в июне для поддержки кандидатуры Трампа. Действующий президент США Джо Байден обвинил предпринимателя и «его богатых друзей» в желании «купить» выборы. В ответ Маск отшутился словами, что «бесплатно живет в голове» американского лидера.

До этого в тот же день Маск поддержал выбор Трампом кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов. Он поздравил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса с выдвижением на данный пост.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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