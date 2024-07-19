Маск опроверг планы выделять $45 млн на поддержку кампании Трампа
Американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о его планах ежемесячно выделять $45 млн на поддержку предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа.
«Я никому ничего не обещал! Я создал комитет политических действий, который направлен на поддержку кандидатов, выступающих за меритократию и личную свободу», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
При этом, по словам бизнесмена, на сегодняшний день реальное финансирование этой структуры значительно ниже указанного уровня.
Ранее, 16 июля, газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Маск намерен выделять около $45 млн в месяц комитету политических действий, созданному в июне для поддержки кандидатуры Трампа. Действующий президент США Джо Байден обвинил предпринимателя и «его богатых друзей» в желании «купить» выборы. В ответ Маск отшутился словами, что «бесплатно живет в голове» американского лидера.
До этого в тот же день Маск поддержал выбор Трампом кандидата на должность вице-президента Соединенных Штатов. Он поздравил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса с выдвижением на данный пост.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.