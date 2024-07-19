Такер Карлсон назвал Трампа лидером нации

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа стало моментом, которое изменило обстановку в стране и превратило его в лидера нации. Об этом 18 июля заявил журналист Такер Карлсон.

«После (покушения. — Ред.) всё изменилось, абсолютно всё. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим. Дональд Трамп стал другим... Он больше не просто кандидат от политической партии, бывший или будущий президент, а лидер нации», — сказал он на съезде Республиканской партии в Милуоки.

Карлсон также упомянул, что разговаривал с Трампом по телефону спустя несколько часов после покушения. Журналист отметил, что экс-президент «не сказал ни единого слова о себе» во время звонка, а только выразил свою гордость толпой своих соратников, которые не убежали после того, как услышали выстрелы.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

При этом позднее Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии. Затем сообщалось, что он прибыл на съезд, впервые появившись на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания. Республиканец вышел к сторонникам с перевязанным ухом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.