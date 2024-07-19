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В Словакии напали на не поддержавшего антироссийскую резолюцию депутата

В Словакии напали на депутата, не поддержавшего осуждающую Россию резолюцию
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Атаке подвергся депутат от партии SNS (Словацкая национальная партия) Павел Люптак, который не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве. Об этом 19 июля сообщил его коллега Иван Шевчик.

«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Шевчик уточнил, что сообщит о появлении дополнительной информации об инциденте. Он также указал, что запланированная на пятницу, 19 июля, встреча Люптака с гражданами отменена.

Люптак не поддержал включение в повестку вопроса об осуждении ракетного удара по детской больнице в Киеве, в котором предложили обвинить Россию. На заседании он задался вопросом, была ли депутат, которая выдвинула эту инициативу, на месте происшествия, и откуда она взяла информацию о причастности России.

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8 июля в Киеве прогремели взрывы, также говорилось о взрывах в Киевской области, Кривом Роге. Минобороны РФ в тот день объяснило, что причиной разрушений в Киеве является падение украинской ракеты ПВО, а заявления о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности.

Тогда же посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной обороны (ПВО), а американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против России.

9 июля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации сообщил, что ракета системы противовоздушной обороны, упавшая на детскую больницу в Киеве, была запущена для перехвата российского удара по военному заводу. Москва неоднократно заявляла, что не наносит удары по гражданским объектам Украины, напомнил он. По его словам, падения ракеты рядом с больницей можно было избежать, если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попадание ракеты NASAMS на территорию детской больницы в Киеве — подтвержденный факт. По ее словам, украинские власти сознательно разместили системы ПВО в жилых кварталах города. А военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о том, что ракета зенитно-ракетного комплекса NASAMS, упавшая на здание больницы в Киеве, произведена в Норвегии.

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