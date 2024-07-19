В Словакии напали на не поддержавшего антироссийскую резолюцию депутата
Атаке подвергся депутат от партии SNS (Словацкая национальная партия) Павел Люптак, который не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве. Об этом 19 июля сообщил его коллега Иван Шевчик.
«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Шевчик уточнил, что сообщит о появлении дополнительной информации об инциденте. Он также указал, что запланированная на пятницу, 19 июля, встреча Люптака с гражданами отменена.
Люптак не поддержал включение в повестку вопроса об осуждении ракетного удара по детской больнице в Киеве, в котором предложили обвинить Россию. На заседании он задался вопросом, была ли депутат, которая выдвинула эту инициативу, на месте происшествия, и откуда она взяла информацию о причастности России.
8 июля в Киеве прогремели взрывы, также говорилось о взрывах в Киевской области, Кривом Роге. Минобороны РФ в тот день объяснило, что причиной разрушений в Киеве является падение украинской ракеты ПВО, а заявления о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности.
Тогда же посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной обороны (ПВО), а американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против России.
9 июля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации сообщил, что ракета системы противовоздушной обороны, упавшая на детскую больницу в Киеве, была запущена для перехвата российского удара по военному заводу. Москва неоднократно заявляла, что не наносит удары по гражданским объектам Украины, напомнил он. По его словам, падения ракеты рядом с больницей можно было избежать, если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попадание ракеты NASAMS на территорию детской больницы в Киеве — подтвержденный факт. По ее словам, украинские власти сознательно разместили системы ПВО в жилых кварталах города. А военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о том, что ракета зенитно-ракетного комплекса NASAMS, упавшая на здание больницы в Киеве, произведена в Норвегии.