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Антонов заявил о замалчивании США фактов о падении ракеты ВСУ в Киеве

Антонов: США умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО
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Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
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В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной обороны (ПВО), а американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против России, заявил 8 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию», — приводит слова посла Telegram-канал дипмиссии.

По мнению Антонова, произошедшее снова призывает США к необходимости «прекратить снабжение бандеровцев оружием, от которого гибнут мирные жители в России и на самой Украине».

«Но реальность такова, что инцидент с разрушенной больницей, случившийся накануне саммита НАТО в Вашингтоне, судя по всему, воспринят западными покровителями Киева как «превосходный подарок» для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения войны до последнего украинца», — резюмировал дипломат.

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Минобороны РФ 8 июля объяснило, что причиной разрушений в Киеве является падение украинской ракеты ПВО, а заявления о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности. В Минобороны отметили, что «аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО».

Ранее 8 июля в Киеве прогремели взрывы. Также говорилось о взрывах в Киевской области, Кривом Роге.

Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам армии страны. Он был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности. Ведомство подчеркнуло, что назначенные объекты поражены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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