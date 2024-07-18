Фонд Карнеги признан нежелательной организацией в РФ
Фонд Карнеги (признан в РФ иноагентом) внесен в спикок нежелательных организаций в России. Это информация появилась в реестре Минюста 18 июля.
Ведомство также внесло в реестр нежелательных НПО издание The Moscow Times (признано в России иноагентом).
«The Moscow Times («Москоу Таймс») (Королевство Нидерландов) <...> Carnegie Endowment for International Peace («Фонд Карнеги за Международный Мир») (США)», — значится в перечне.
Фонд Карнеги был основан в 1910 году в США. Центр признан иноагентом с апреля 2023 года.
В середине апреля 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт издания The Moscow Times. С ноября 2023 года Минюст внесло издание в реестр иностранных агентов. Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность голландской неправительственной организации 10 июля 2024 года.