Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения поджогов
Автоматические системы пожаротушения в подмосковном «Крокус Сити Холле» не предназначались для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом в четверг, 18 июля, на пресс-конференции в «Российской газете» сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
«По нашим требованиям для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», — сказал Воронов.
Он обратил внимание, что обязательные требования противопожарной безопасности написаны без учета террористических актов и умышленных поджогов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.
1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.