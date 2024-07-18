Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала на тревогу Запада на фоне многократных провалов ВСУ
Политика
Экономист оценил планы Трампа ослабить доллар
Мир
Европарламент утвердил фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок
Интернет и технологии
В Совфеде не ожидают блокировки YouTube в России
Общество
Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары
Спорт
Сборная Испании поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА после победы на Евро
Спорт
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Мир
Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в ШОС
Мир
На Украине создали петицию о разблокировке выдачи паспортов за границей
Армия
ВС РФ уничтожили замаскированную позицию украинской станции П-18
Экономика
Эксперт указал на опасность «черного» майнинга криптовалют для энергоснабжения РФ
Недвижимость
В России зафиксировали снижение количества заявок на ипотеку на 70%
Армия
Российские системы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Мир
В МИД РФ не исключили ответа на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
Общество
Подаренные Путину в КНДР собаки получили клички
Политика
Военный эксперт указал на попытки США превратить Евросоюз в буферную зону
Мир
Минобороны ФРГ пока не определилось с местом для размещения оружия США
Мир
Депутат ЕП обвинила фон дел Ляйен в разрушении экономики ЕС и бедности населения
Сюжет:

Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения поджогов

МЧС: системы в «Крокусе» не предназначались для тушения горючей жидкости
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автоматические системы пожаротушения в подмосковном «Крокус Сити Холле» не предназначались для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом в четверг, 18 июля, на пресс-конференции в «Российской газете» сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

«По нашим требованиям для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», — сказал Воронов.

Он обратил внимание, что обязательные требования противопожарной безопасности написаны без учета террористических актов и умышленных поджогов.

Кто устроил теракт в «Крокусе»: фамилии террористов, что известно
Всем 12 фигурантам дела продлили срок ареста на три месяца

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024