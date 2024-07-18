Задержан подозреваемый по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде
В Волгограде задержан подозреваемый по делу о нарушении правил безопасности при ведении работ на канализационно-насосной станции, в результате чего погибли люди. Об этом в четверг, 18 июля, сообщило в Telegram-канале Следственное управление Следственного Комитета (СК) РФ по Волгоградской области.
По подозрению в совершении уголовного преступления задержан главный инженер ООО «Концессии водоснабжения». Следствие заявило ходатайство в суд о его аресте.
По данным следствия, в ночь на 5 июля на канализационно-насосной станции сгорел электродвигатель, кроме того, сотрудниками службы МЧС в эти сутки на объекте было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз.
С помощью установленного в помещении дополнительного вентилятора удалось снизить концентрацию опасного газа.
«На следующий день главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» дал указание установить на канализационно-насосной станции дополнительную вытяжную систему, доставку и монтаж которой по его поручению произвели начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника», — добавили в СК.
Выброс газоводушной смеси произошел 6 июля во время сварочных работ. Тела начальника смены и электрогазосварщика обнаружили в первые часы после инцидента. СК возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»).
7 июля стало известно, что при ЧП разрушилась электроподстанция, обеспечивавшая работу предприятия. Еще двух погибших извлекли из-под завалов 11 и 13 июля.